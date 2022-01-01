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Алимханулы нашли соперника за титул чемпиона мира вместо Андраде

Алимханулы нашли соперника за титул чемпиона мира вместо Андраде
©Matchroom Boxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) мог бы встретиться с бразильцем Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО) в поединке за вакантный пояс WBO. Об этом в своем Twitter написал автор подкаста Lukie Boxing, сообщают Vesti.kz.

Он считает, что бой между 28-летним казахстанцем и 32-летним бразильцем получился бы интересным. Оба боксера имеют идеальный рекорд и оба могут в полной степени претендовать на чемпионство.

"Реально мы могли бы увидеть бой Жанибека Алимханулы против Эскивы Фалькао за вакантный титул WBO в среднем весе в следующем году (твит был опубликован 31 декабря - прим. ред.). Немного странная, но интересная схватка", - написал автор.

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Метки:
Бокс Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек Казахстан Бразилия WBO

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