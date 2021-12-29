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Обращается чуть ли не к Санта-Клаусу. Как Хирн спасает своего чемпиона от Алимханулы

Обращается чуть ли не к Санта-Клаусу. Как Хирн спасает своего чемпиона от Алимханулы
©BLH
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн продолжает спасать чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Деметриуса Андраде (31-0, 19 KO). Американцу предписано Всемирной боксерской организацией (WBO) провести обязательную защиту против казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО). Уже даже назначены торги. Однако Хирн ищет любые способы избежать поединка. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Если на первых порах его действия и желания Андраде можно было объяснить с нескольких сторон, то сейчас очевидно, что команда избегает нашего Жанибека. Конечно, речь не идет о том, что Деметриус испытывает страх перед Алимханулы.

Однако там реально оценивают риски. Жанибек не является проходным оппонентом. Есть большая доля вероятности того, что он просто заберет единственный козырь Деметриуса - пояс WBO. Без титула он может забыть о топовой оппозиции.

К тому же на поединке с казахстанцем особо не заработаешь. Так что возможный поединок будет реально за честь, достоинство и наследие. Без примеси внушительных гонораров, которые зачастую стали основной мотивацией в большом спорте.

Ничего хорошего для Андраде. Он давно ищет себе "жирного" топ-оппонента. Вместе с Хирном они пытаются всеми силами подписать какого-нибудь чемпиона. Сначала направляли запросы в различные боксерские организации. Получили отказ. Затем стали преследовать самих спортсменов.

До торгов осталось чуть больше двух недель. Эдди понимает, что шансы "соскочить" исчезают - либо оставлять пояс, либо драться. И новым ходом стало праздничное обращение. Он решил довериться волшебному духу Рождества и Нового года. И сделал заявление-обращение (чуть ли не до Санта-Клауса дошел).

"Что ж, если кто-то и заслуживает рождественский подарок в этом году, так это Деметриус Андраде. После уверенной победы над Куигли он заслуживает большой бой. Кто нам поможет на Рождество?

Я не могу этого сделать даже с помощью всех своих эльфов. PBC, GGG Promotions, Golden Boy, где вы? Давайте сделаем подарок Деметриусу Андраде. Геннадий Головкин, Джермалл Чарло, Хайме Мунгия, контракт на бой с любым из этих бойцов под елкой сделает счастливым Андраде".

Звучит довольно жалко. Особенно учитывая, что перечисленным бойцам он особо не интересен. GGG будет драться с японцем Риотой Муратой. Чарло и вовсе пока в глубоких раздумьях относительно дальнейшего развития карьеры. Мунгия занят текущими делами. В общем, не очень-то и хорошо Деметриус вел себя в этом году.

Так что поздно, Эдди Хирн. Выставляйте с Андраде титул на кон, договаривайтесь о дате и готовьтесь к большой битве.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Андраде Деметриус Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мунгия Хайме Мурата Риота Чарло Джермалл

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