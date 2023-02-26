Эпичный нокаут и апсет открыли вечер бокса в США

На арене Armory в Миннеаполисе (США) прошел вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялся большой апсет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На ринге сошлись проспект полусреднего веса американец Деррик Джексон (10-1, 5 КО), который неожиданного проиграл соотечественнику Уилли Джонсу (9-2, 6 КО). Развязка наступила в первом раунде, когда андердог поймал фаворита левым хуком.

Их поединку предшествовал еще один нокаут в первом раунде. 18-летний американец суперлегкого веса Кел Спенсер (3-0, 2 КО) удосрочил 30-летнего мексиканца Маргарито Эрнандеса (3-5-1, 0 КО).