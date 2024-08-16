Елеусинов узнал соперника на главный бой вечера бокса в Алматы

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Вчера 16:40
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Стало известно, с кем проведет бой казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) на вечере бокса в Алматы, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы промоутерской компании All Stars Boxing, соперником казахстанца выступит филиппинец Джо Нойнай (23-4-2, 11 КО). Он был обладателем титула чемпиона мира по версии WBO Asia Pacific в первом полулегком весе с 2019 по 2022 год. Их бой возглавит ивент, который состоится 28 сентября на "Алматы Арене".

Последний раз Елеусинов боксировал 15 декабря 2023 года в Астане, где состоялся турнир "Ночь чемпионов ІВА". Тогда казахстанец единогласным решением судей победил Джабулани Макхенсе (14-2, 7 КО) из ЮАР. Однако результат этого боя не вошел в профессиональный рекорд боксеров.

Также отмечается, что в соглавном поединке по правилам бокса дебютируют яркие ММА-бойцы Казахстана - Куат Хамитов и Нурберген Шарипов.

В турнире примут участие такие именитые бойцы, как Жанкош Тураров, Адильжан "Адос" Сандибеков, Ильнар Ишимбаев, Эмиль Новрузов, Ерасыл Акранбек, Михаил "Сивый" Долгополов, Жуман Жумабеков и Асрор Акпарходжаев.


Метки:
Елеусинов Данияр Профессиональный бокс Алматы

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