Казахстанский боксер Даурен Елеусинов (11-4-1, 10 КО) ухудшил положение в рейтинге Boxrec.com после проигранного поединка ирландцу Каллуму Уолшу (10-0, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

Теперь Елеусинов занимает 192 место в рейтинге первого среднего веса, потеряв 30 строчек.

Напомним, что сегодня, 16 марта, Елеусинов и Уолш встретились на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США). Ирландец победил казахстанца техническим нокаутом в девятом раунде. На кону стоял титул WBC Continental Americas в первом среднем весе.

Отметим, что интересы Уолша представляет известный промоутер Том Леффлер, ранее занимавшийся делами казахстанца Геннадия Головкина.