Елеусинов рухнул в мировом рейтинге после нокаута в бою с "Наследником Головкина"

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Вчера 18:58
©instagram.com/daurenyeleussinov/

Казахстанский боксер Даурен Елеусинов (11-4-1, 10 КО) ухудшил положение в рейтинге Boxrec.com после проигранного поединка ирландцу Каллуму Уолшу (10-0, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

Теперь Елеусинов занимает 192 место в рейтинге первого среднего веса, потеряв 30 строчек.

Напомним, что сегодня, 16 марта, Елеусинов и Уолш встретились на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке (США). Ирландец победил казахстанца техническим нокаутом в девятом раунде. На кону стоял титул WBC Continental Americas в первом среднем весе.

Отметим, что интересы Уолша представляет известный промоутер Том Леффлер, ранее занимавшийся делами казахстанца Геннадия Головкина.

Метки:
Профессиональный бокс Елеусинов Даурен

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