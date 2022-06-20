Эксперт разобрал победу Бетербиева в бою за три титула и сравнил его с Биволом

Американский эксперт бокса Тимоти Брэдли поделился впечатлениями от яркой победы нокаутом нынешнего обладателя титулов IBF/WBC/WBO россиянина Артура Бетербиева (18-0, 18 КО) над чемпионом WBO в полутяжелом весе американцем Джо Смитом-младшим (28-4, 22 КО), сообщает vRINGe.com.

Также он прокомментировал возможный бой Бетербиева против чемпиона WBA Super из России Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО).

"(О Бетербиеве). Он выбьет тебя из баланса, а потом, когда зайдет на ближнюю, получит контроль и растерзает тебя. И когда он бьет, он бьет без перезарядки. Он просто - бум-бум-бум. Просто короткие, быстрые, точные удары на ближней (показывает). Тяжело с этими справиться, потому что боец не перезаряжается. Тяжело увидеть, как летят эти удары. Вот говорят, что он слишком широк на ногах. Он не слишком широк, он просто загоняет тебя в угол. Вот что он делает. Он понимает, что именно он делает", - сказал Брэдли.

- Бетербиев против Бивола, как пройдет такой бой?

- Честно, я не смотрел Бивола детально. Я знаю, что может делать Бивол, но мне нужно увидеть дыры. Мне нужно увидеть, где слаб Бивол, где преимущество может быть у Бетербиева и наоборот. Поэтому мне нужно посмотреть на уязвимости обоих, а потом посмотреть на их сильные стороны и увидеть, кто из них может победить и знает, как это сделать. Я ожидаю примерно равных вещей, но проблема в том, что у Бивола отличные ноги. И он стоит достаточно близко, чтобы быть способным нанести контрудар. Вот в этом разница. Бивол не вкладывается в удары, он вычисляет дистанцию. Просто, как он делал с "Канело". А это то, что тебе нужно делать.

Напомним, в минувшие выходные на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) Бетербиев нокаутировал Смита во втором раунде.