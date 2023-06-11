Эксперт раскритиковал Алимханулы и усомнился в его перспективах

Заместитель главного редактора сайта vRINGe.com Святослав Осипов в своей колонке объяснил, почему чемпиону мира по версии WBO в среднем весе казахстанцу Жанибеку Алимханулы не удается получать большие бои, передает корреспондент Vesti.kz.

В последнем бою в мае он досрочно победил канадца Стивена Батлера и защитил чемпионский пояс WBO в среднем весе. После этого он бросил вызов мексиканцу Саулю Канело Альваресу и американцу Джермеллу Чарло.

"Никто не хочет задерживаться в среднем весе. Потому что это мертвый дивизион. И пока Алимханулы не пересмотрит свою "пиар-стратегию", средний вес продолжит стагнировать.

Что, собственно, Жанибек может сделать? Логично ведь. Бросить вызовы тем, для кого предложенные финансовые условия и наличие титула будут интересными – небитым проспектам. Все просто!

Практически в каждом дивизионе есть ограниченное количество элитных боксеров. И очень часто они выступают за конкурирующие организации. Чтобы организовать им очную схватку, необходимо учесть финансовую составляющую – у них должна быть высокая рыночная стоимость. При этом желательно, чтобы она была еще и соизмеримой и взаимодополняемой.

Алимханулы – сырой продукт, который пытаются продать посредством соцсетей. Сейчас его максимум – бои с Карлосом Адамесом и Лиамом Смитом. И это в том случае, если Арум разрешит Жанибеку выступить в шоу промоутера-конкурента", - отметил Осипов.

Отметим, что Алимханулы не везет с соперниками. В течении года от боя с ним отказались американец Деметриус Андраде, мексиканец Хайме Мунгия и британец Лиам Смит.