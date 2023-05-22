Эксперт предсказал нокаут в дебютном бою казахстанского супертяжа в США

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Сегодня 17:09
©Universum Boxing

Обозреватель портала ringsidereport.com Брэд Берквит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий бой казахстанского супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) с американцем Джаредом Андерсоном (13-0, 13 КО). В ходе беседы он высказался о нокауте в их поединке.

Их противостояние пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США). Он станет главным событием шоу на ESPN и дебютным для Кособуцкого в США.

"По антропометрии Андерсон выше Кособуцкого и будет иметь некоторое преимущество. Также он моложе и быстрее казахстанца. Его соперник, наоборот, действует не так стремительно, но очень своевременно. Большой опыт - может оказаться ключевым элементом в подходящий момент. Если говорить о шансах, то они равны. Этот поединок, несомненно, станет одним из самых захватывающих в супертяжелом весе. Два будущих претендента на чемпионский титул сойдутся на ринге. Победитель сможет приблизится к бою с главными топами дивизиона. Я жду в этом бою нокаута. Как бы он не завершился, это будет нечто невообразимо крутое", - отметил Берквит.

Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий одержал победу над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии. В свою очередь, Андерсон 8 апреля нокаутировал в третьем раунде доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО).

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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