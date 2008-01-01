Эксперт оценил прогресс Головкина за три боя с новым тренером

Главный редактор журнала The Ring Дуглас Фишер заметил позитивные изменения у казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) после начала сотрудничества с Джонатаном Бэнксом.

Утром 19 декабря в США GGG провел третий поединок под руководством нового тренера. Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

"Головкин - высшая лига". Шеремета сделал заявление после поражения в бою за два титула

"Я считаю, что техника Головкина (в бою с Шереметой) была острее, чем в предыдущих поединках GGG с Бэнксом (против Стива Роллса и Сергея Деревянченко), а его защита и подбор ударов были более толковыми, чем когда-либо за последние годы. Похоже, третий лагерь стал удачным для боксера и тренера, чтобы притереться и сработаться", - написал Фишер в своей рубрике.

Обнародованы имя следующего соперника Головкина и дата боя