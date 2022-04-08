Автор YouTube-канала "Лаборатория бокса" поделился своим мнением о чемпионе мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанце Геннадии Головкине (41-1-1, 36 КО) перед его объединительным боем с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их 12-раундовый поединок состоится 9 апреля в Японии, на кону будут стоять три титула.

"Сегодняшнее взвешивание Головкина и Мураты. Оба показали 72,6 килограмма - верхняя граница среднего веса. Вроде Геннадий выглядит мышечным и свежим. Некоторые говорят, что он прихрамывал на взвешивании. Я, если честно, этого не заметил", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что боксеры должны были встретиться в декабре 2021-го, но из-за коронавирусных ограничений в стране поединок перенесли на вышеуказанную дату.

В случае победы GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО).

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