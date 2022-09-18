Эксперт объяснил поражение Головкина в трилогии с "Канело"

Редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился впечатлениями от третьего поединка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-1-2, 39 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-2-1, 36 КО). Специалист объяснил причину поражения GGG.

Их третье противостояние состоялось утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершилось победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

Названа цена одного удара Головкина в бою с "Канело"

"Головкин уже не так молод. В первых двух боях он был свежее и быстрее. Сегодня ему пришлось действовать в более экономичном режиме. Начало поединка осталось за "Канело", но в конце GGG сохранил больше сил и показал неплохие раунды. В целом близкое противостояние. Однако успех "Канело" был заслуженным. Если первые два боя были спорными, то в третьем немного больше для победы сделал мексиканец. Головкину просто не хватило времени и сил", - отметил МакКаферри.

После боя стало известно о том, что "Канело" получил травму руки и будет прооперирован. Для Головкина поединок стал последним на DAZN, но он высказался о дальнейших планах.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



