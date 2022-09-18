"Канело" получил травму в бою с Головкиным и будет прооперирован

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 КО) получил травму левой руки в третьем поединке против казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

Похоже, без хирургического вмешательства не обойтись.

"Мне нужна операция на левой руке. Даже стакан не могу держать. Дело плохо, но я воин", - сказал Альварес на послематчевой пресс-конференции.

Трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

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