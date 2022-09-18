Бывший тренер Головкина отреагировал на поражение в трилогии от "Канело"

Бывший тренер Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) Абель Санчес предположил, что возраст не позволил казахстанцу проявить себя в третьем поединке с Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО). Мексиканец выиграл судейским решением, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Благодаря этой победе "Канело" защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

"Если честно, у меня нет никаких эмоций по поводу этого боя. Я надеялся на победу Головкина, но время очень трудно победить", - сказал Санчес "Матч ТВ".

Напомним, что в апреле 2019 года Головкин ушел от Санчеса после девяти лет сотрудничества, выбрав Джонатона Бэнкса в качестве своего нового наставника.

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