Названа цена одного удара Головкина в бою с "Канело"

"Спорт-Экспресс" опубликовал большой материал по итогам третьего боя между Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) и Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), в котором назвал цену каждого удара GGG и высказался о профессионализме судей, передает корреспондент Vesti.kz.

Трилогия состоялась утром 18 сентября в Лас-Вегасе и завершилась победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе. Для казахстанца это был дебют в новом весе.

"За весь бой GGG донес до цели 120 ударов, включая и джебы, и силовые. Это, кстати, в два раза меньше, чем в первом бою. То есть за каждый удар Геннадий Геннадьевич получает около 200 тысяч долларов. Раньше он бил чаще, а получал куда меньше.

Альварес - это гарантированные - 10 миллионов и проценты со всех продаж, которые вряд ли превратятся в обещанные 65 миллионов, скорее, в 40 с чем-то миллионов долларов, 130 ударов за бой и больше 300 тысяч за каждый удар. Минус налоги.

Альварес не смог нокаутировать Головкина и победил судейским решением!

Думаю, вы понимаете, что если бы бой того заслуживал, мы бы обсуждали именно его, а не заработанные боксерами деньги. И если то, как выглядел Головкин, было ожидаемо в силу возраста и пауз между боями, то к Саулю вопросов гораздо больше. Мексиканцы продолжат его поддерживать. Достигнутый к текущему моменту статус главной селебрити-персоны современного бокса всегда поможет провести бой в Вегасе или на Ближнем Востоке, двери будут открыты. Но как боксер и как зрелище Сауль уже больше не удивляет и не поражает. И это не бой с Биволом прибил весь хайп, это сам Альварес сделал сегодня, когда решил провести еще один бой на тихой волне. Все большое и яркое шоу ограничилось выходом на ринг. Уверен, к финалу люди, празднующие День независимости Мексики уже второй-третий день, погрустнели и протрезвели.

В списки самых крутых мексиканских боксеров он попадет, конечно. Благодаря количеству завоеванных поясов как минимум, скальпам чемпионов в резюме. Но не будет такого полурелигиозного культа, как вокруг Хулио Сезара Чавеса или Сальвадора Санчеса", - отмечается в статье.

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