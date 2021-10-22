Эксперт дал свою оценку развитию карьеры чемпиона Азии с титулом от WBC из Казахстана

Вице-президент Федерации профи-бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz ход карьеры боксера первого среднего веса Турсынбая Кулахмета (4-0, 3 КО). Также он оценил его соперника и дальнейшие перспективы.

29 октября в рамках шоу в Лондоне (Англия) казахстанец встретится с доминиканцем Хуаном Карлосом Абреу (23-6-1, 21 КО). Он будет защищать свой титул WBC International. Подробнее о сопернике Кулахмета можно прочитать по этой ссылке.

"Кулахмета ведут очень хорошо. Он не застаивается, выступает по всем возможным датам. У него неплохие соперники. С каждым разом уровень его оппозиции становится выше. Еще один плюс в том, что его промоутеры расширяют географию.

Он выступал и в Азии, и в Европе. Сейчас будет бой в Великобритании против крепкого боксера. Все правильно делают он и его команда. Я думаю, что это хороший подход, который должен принести пользу и успех. Надеюсь, что он продолжит развитие и дойдет до вершины", - отметил Демьяненко.

Техника и сила против настоящей борьбы. Почему Кулахмет испытает трудности в предстоящем бою

Напомним, Кулахмет является чемпионом Азии-2019 и бронзовым призером чемпионата мира-2019 в составе сборной Казахстана. Последний раз он бился 10 июля в Алматы, где в десятом раунде одержал победу техническим нокаутом над россиянином Алексеем Евченко (19-15, 8 КО), проведя успешную защиту пояса.

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