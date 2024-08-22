Экс-тренер Головкина назвал победителя в бою Кроуфорд-Канело

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Сегодня 09:53
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Известный тренер Абель Санчес, ранее бывший наставником казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), назвал фаворита в бою чемпиона суперсреднего веса мексиканца Сауля Канело Альвареса (61-2-2, 39 КО) с обладателем титула WBA в первом среднем дивизионе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), передает Vesti.kz со ссылкой на ютуб-канал KOArtistSports.

"Это нелепый бой. Кроуфорд - отличный боец, но он не менялся с тех пор, как выступал в 63,5 килограмм. Он все тот же боец, что и тогда. Он ничего не менял, чтобы сделать себя жизнеспособным в других отношениях. А вот Канело это сделал. Кроуфорд не уничтожал своих противников.

Он уничтожил только Эррола Спенса, который был тенью самого себя, тогда как Канело уничтожает всех, с кем пересекается в ринге. Кроуфорд - нет, притом что он выступает в более легком весе. Это хороший бой в плане заработка, но и только", - заявил Санчес.

Кроуфорд последний бой провел 4 августа в Лос-Анджелесе против Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) и по очкам победил представителя Узбекистана, отобрав у него титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе.

При этом Канело, в мае судейским решением победил соотечественника Хайме Мунгии (43-1, 34 КО) и этим самым защитил звание абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBF и The Ring во втором среднем весе.

Напомним, что Санчес тренировал Головкина с 2009-го по 2019 годы.

Метки:
Профессиональный бокс Головкин-Альварес Кроуфорд Теренс

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