Экс-соперник Головкина выиграл нокаутом после полученного рассечения

Экс-соперник Геннадия Головкина поляк Камил Шеремета (22-2-1, 6 КО) провел бой на вечере бокса в Люблине (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Шереметы был украинец Владислав Гела (12-4, 7 КО). Поединок в среднем весе, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Шереметы техническим нокаутом в седьмом раунде.

При этом экс-соперник Головкина в пятом раунде получил рассечение головы после удара соперника по затылку.

Напомним, в конце 2020 года уступил нокаутом в титульном бою за пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО).