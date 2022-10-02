Экс-соперник Головкина выиграл нокаутом после полученного рассечения

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Экс-соперник Геннадия Головкина поляк Камил Шеремета (22-2-1, 6 КО) провел бой на вечере бокса в Люблине (Польша), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником Шереметы был украинец Владислав Гела (12-4, 7 КО). Поединок в среднем весе, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Шереметы техническим нокаутом в седьмом раунде.

При этом экс-соперник Головкина в пятом раунде получил рассечение головы после удара соперника по затылку.

Напомним, в конце 2020 года уступил нокаутом в титульном бою за пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО).

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Метки:
Головкин-Шеремета Геннадий GGG Головкин Шеремета Камил Профессиональный бокс

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