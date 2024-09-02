Экс-капитан сборной Казахстана по боксу сразится за два миллиона долларов

Экс-капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов (4-0, 3КО) выступит в новом турнире с призовым фондом два миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Дядя Ваня" Международная федерация бокса совместно с инвесторами из Китая начинает новый проект - IBA Kunlun Fight World Cup. В турнире примут участие по восемь сильнейших бойцов в каждой весовой категории. Боксерам предстоит разыграть два миллиона долларов призовых.

Новые соревнования стартуют 16 ноября 2024 года в Пекине. Первыми начнут выступление боксеры из двух весовых дивизионов – 63,5 кг и 71 кг. Свое участие в розыгрыше подтвердили десять титулованных боксеров из семи стран. В их числе - трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира из Казахстана Абылайхан Жусупов.

До 63,5 кг.

Софьян Умиа (Франция) – 2-кратный серебряный призер Олимпийских игр (Токио-2020, Париж-2024), 3-кратный чемпион мира (Гамбург-2017, Белград-2021, Ташкент-2023).

Эрисланди Альварес (Куба) – чемпион Олимпийских игр (Париж-2024), серебряный призер чемпионата мира (Ташкент-2023).

Руслан Абдуллаев (Узбекистан) – чемпион мира (Ташкент-2023), чемпион Азии (Амман-2022).

Габил Мамедов (Россия) – серебряный призер Европейских игр (Минск-2019), победитель (Белград-2024) и обладатель «серебра» (Харьков-2017) чемпионата Европы.

Баходур Усмонов (Таджикистан) – бронзовый призер чемпионата мира (Ташкент-2023), чемпион (Банкок-2019) и дважды бронзовый призер (Дубай-2021, Амман-2022) первенств Азии.

Мохамед Хамут (Марокко) – чемпион Африканских игр (2019).

До 71 кг.

Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) – серебряный призер чемпионата мира (Ташкент-2023), 2-кратный чемпион первенства Азии (Дубай-2021, Амман-2022).

Роньель Иглесиас (Куба) - 2-кратный победитель (Лондон-2012, Токио-2020) и бронзовый призер (Пекин-2008) Олимпийских игр, чемпион (Милан-2009) и серебряный призер (Гамбург-2017) первенств мира.

Павел Сосулин (Россия) - обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA Pro (2024).

Абылайхан Жусупов (Казахстан) – трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира (Гамбург-2017, Екатеринбург-2019, Белград-2021), серебряный призер первенства Азии (Ташкент-2017).

Напомним, на профи-ринге казахстанец провел четыре боя и во всех одержал победы (три нокаутом).