Экс-чемпиону WBC предложили бой со звездой MMA

Экс-чемпион WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заинтересован в дебюте в ММА, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

У боксера поинтересовались, готов ли он принять бой с экс-претендентом UFC из США Нейтом Диасом.

Ответ Уайлдера:

"Однозначно! Нейт, бро, я буду там! Однозначно подпишусь на бой с Нейтом. Смогу ли я его побить? Увидим... Вы же знаете, что есть только один способ получить ответ на этот вопрос...".

Диас так отреагировал на этот вызов:

"Давай побыстрее подпишем эти контракты. Это реальный бой. Уважаю реальных бойцов, которые не боятся участвовать в реальных драках. Уважаю и люблю бокс, но это абсолютно другое дело, реальное. Погнали".

38-летний Уайлдер последний бой провел против Роберта Хелениуса в октябре 2022 года, нокаутировав финского боксера в первом раунде.

38-летний Диас официально ушел из UFC в ноябре прошлого года. В августе Нейт провел боксерский поединок против известного американского блогера Джейка Пола и проиграл ему решением судей.