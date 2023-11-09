Экс-чемпиону WBC предложили бой со звездой MMA

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 19:26
©instagram.com/bronzebomber

Экс-чемпион WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заинтересован в дебюте в ММА, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

У боксера поинтересовались, готов ли он принять бой с экс-претендентом UFC из США Нейтом Диасом.

Ответ Уайлдера:

"Однозначно! Нейт, бро, я буду там! Однозначно подпишусь на бой с Нейтом. Смогу ли я его побить? Увидим... Вы же знаете, что есть только один способ получить ответ на этот вопрос...".

Диас так отреагировал на этот вызов:

"Давай побыстрее подпишем эти контракты. Это реальный бой. Уважаю реальных бойцов, которые не боятся участвовать в реальных драках. Уважаю и люблю бокс, но это абсолютно другое дело, реальное. Погнали".

38-летний Уайлдер последний бой провел против Роберта Хелениуса в октябре 2022 года, нокаутировав финского боксера в первом раунде.

38-летний Диас официально ушел из UFC в ноябре прошлого года. В августе Нейт провел боксерский поединок против известного американского блогера Джейка Пола и проиграл ему решением судей. 

Метки:
Уайлдер Деонтей MMA UFC
Новости
Сегодня , 19:26
Профи-бокс
Экс-чемпиону WBC предложили бой со звездой MMA
Сегодня , 15:34
Профи-бокс
Том Леффлер нашел "наследника Головкина"
Сегодня , 12:51
Профи-бокс
Назван самый недооцененный боксер в истории
Сегодня , 11:47
Профи-бокс
Алимханулы обозначил главную цель после завоевания второго титула
Сегодня , 09:54
Профи-бокс
Казахстанский боксер получит бой за титул чемпиона мира? Подробности
Сегодня , 09:20
Профи-бокс
Назван следующий соперник Алимханулы
Сегодня , 08:27
Профи-бокс
Искусственный интеллект определил победителя скандального боя Головкин - Канело
Вчера , 12:46
Профи-бокс
Джалолов бросил вызов топовым боксерам
Вчера , 12:10
Профи-бокс
Головкин против Канело: эксперт вынес вердикт по трем боя и назвал победителя
Вчера , 09:23
Профи-бокс
Алимханулы назвал нового соперника после объединения титулов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»