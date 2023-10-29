Экс-чемпион UFC отреагировал на исход боя Фьюри - Нганну

Бывший чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал исход боя между британцем Тайсоном Фьюри и камерунцем Фрэнсисом Нганну, сообщают Vesti.kz.

Их поединок возглавил боксерское шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Фьюри выиграл его раздельным решением судей, хотя для Нганну это был дебют на профи-ринге. Видео лучших моментов встречи можно посмотреть здесь.

"Вопреки всем ожиданиям и вопреки всему TOP! Выйти на арену и встретиться лицом к лицу с величайшим тяжеловесом в боксе. Мой брат, Фрэнсис Нганну ...ты потряс МИР!!", - написал Адесанья в соцсетях.

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что в этом поединке победил Нганну, в связи с чем считает нужным организовать реванш.