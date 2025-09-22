Экс-чемпион мира из Узбекистана оценил шансы Кроуфорда в бою с Биволом

Бывший чемпион мира из Узбекистана Исраил Мадримов (10-2-1, 7 KO), имеющий опыт боя с Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), поделился мнением о возможном противостоянии американца с российским боксёром Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

"Думаю, если Теренс захочет подняться (в весе), это будет слишком. Слишком большой вес и разница. Отлично зная стиль Бивола, я понимаю, что это будет совсем другая история.

С Биволом не получится подраться, вы не сможете ударить его в ответ так, как Канело. У него блестящий любительский стиль. Как по мне, это слишком", - сказал Мадримов интервью YouTube-каналу BoxNation.