Экс-чемпион мира оценил победу "Канело" в третьем бою с Головкиным

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Бывший чемпион мира по версии WBC, украинский полутяжеловес Александр Гвоздик не видит причин критиковать абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса за победу в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным. По мнению Гвоздика, "Канело" грамотно провел бой и сделал для победы ровно столько, сколько было нужно, сообщает Fightnews.info.

18 сентября в Лас-Вегасе (США) Альварес закрыл трилогию победой единогласным решением судей. Этим самым мексиканец защитил титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

"Это был хороший бой, хорошее выступление. "Канело" все сделал чисто, без какого-либо риска. Возможно, порой нам нравится смотреть что-то другое, но это было грамотно. Я думаю, что он проделал хорошую работу", - сказал Гвоздик.

Напомним, что после трилогии Головкина обязали провести бой с претендентом на пояс WBA.

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Метки:
Гвоздик Александр Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль

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