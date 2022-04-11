Экс-чемпиона мира американца Тимоти Брэдли не впечатлило выступление казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) в бою с японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО), и он предсказал GGG поражение в трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоялся 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония) и завершился победой Головкина нокаутом в девятом раунде.

"Головкин ужасно выглядел в начале боя с Муратой, но затем выдал мощную концовку. Это хорошо, и он показал, что у него отличные кондиции, он все еще может драться. Да, у него есть мощь и умение правильно донести удар. Я увидел от него хорошие боковые передвижения, но "Канело" просто находится на другом уровне в сравнении с Головкиным.

Я искренне считаю, что подъем во второй средний вес замедлит Головкина. Это другая история. Его первый бой во втором среднем дивизионе - это другое. "Канело" дрался в этом весе и будет биться в полутяжелом дивизионе. Так что я вижу, как "Канело" побьет Головкина, остановит его в поздних раундах", - приводит слова Брэдли Fightnews.info со ссылкой на FightHype.com.

Напомним, что трилогия с "Канело" намечена на осень. Головкин хочет определиться с этим боем до конца мая. Первый их поединок состоялся в 2017-м и завершился спорной ничьей, а спустя год победу решением одержал мексиканец.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира