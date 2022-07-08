Экс-чемпион мира в тяжелом весе американец мексиканского происхождения Энди Руис (34-2, 22 КО) сделал прогноз на третий бой между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я думаю, что "Канело" снова будет чемпионом. Он уже дважды победил Головкина, и я считаю, что это будет его третья победа. По сей день я все еще не вижу никого, кто побьет "Канело" прямо сейчас. Поэтому я думаю, что он победит", - приводит слова Руиса телеграм-канал FIGHTER CHANNEL.

Напомним, 17 сентября "Канело" и Головкин проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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