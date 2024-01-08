Экс-чемпион мира из Казахстана сделал заявление о бое за титул

Экс-чемпион мира из Казахстана Сергей Липинец (17-3-1, 13 КО) сделал заявление о целях в профессиональном боксе, сообщают Vesti.kz.

Отвечая на вопрос от подписчика о продолжении карьеры Липинец ответил следующее:

"Есть еще порох в пороховницах! Жизнь - борьба. Продолжу свое продвижение к титульному бою. Хочу еще раз стать чемпионом мира!", - написал боксер в сторис своего Instagram.

Последний бой Липинец провел в ноябре 2023 года в Лас-Венасе (США) против Мичела Риверы из Доминиканской Республики. Поединок в лимите суперлегкого веса продлился все десять раундов, по итогам которых Липинец уступил судейским решением (94-96, 93-97, 93-97).

Одно время Липинец боксировал в ринге за Россию, но с 2022 года стал представлять Казахстан. Сергей родился в селе Мартук Актюбинской области и считает себя чистокровным казахом. Был чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе в период 2017-2018 годов.