Экс-чемпион мира из Казахстана получил бой против Элвиса с 12 нокаутами

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Сегодня 14:31
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Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе уроженец Казахстана Сергей Липинец (17-2-1, 13 KO) вернется на ринг в июле этого года поединком против доминиканца Элвиса Родригеса (14-1-1, 12 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера, их поединок может состоятся 29 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) и войти в андеркарт супербоя американцев Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) и Эррола Спенса (28-0, 22 КО) за титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

27-летний Элвис родился в Санто-Доминго (Доминикана) и первый свой бой провел в 2018 году. За пять лет он выходил на ринг 16 раз, лишь по разу проиграв и сведя поединки вничью. При этом из 14 побед 12 у него досрочных. 

Ранее сообщалось, что Липенец начал свой тренировочный лагерь в США. В последний раз он выходил на ринг в прошлом году как боксер из Казахстана. Тогда Липинец в восьмом раунде досрочно победил американца Омара Фигероа и завоевал титул WBC Silver.

Липинец - уроженец Актюбинской области.

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Липинец Сергей

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