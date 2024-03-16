Эффектным нокаутом завершился бой экс-чемпиона мира в Японии

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Вчера 23:55
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В Нагое (Япония) состоялся главный бой вечера бокса в котором местный экс-чемпион мира по версии WBC в полулегком весе Масамичи Ябуки (16-4, 15 КО) встречался с боксером из Никарагуа Кевином Вивасом (7-2, 2 КО), сообщают Vesti.kz.

Ябуки известен в качестве одного из самых ярчайших нокаутеров в легких весовых категориях. Он выступает в лимите наилегчайшего веса (до 50,8 кг).

В этом поединке он подтвердил свое звание, выиграв досрочно у оппонента. Сначала он отправил Виваса в нокдаун, а в четвертом раунде оформил победу нокаутом.

Метки:
нокауты Япония Профессиональный бокс

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