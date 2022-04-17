Эдди Хирн оценил победу Головкина над "суперчемпионом" и высказался о трилогии с "Канело"

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился впечатлениями от боя казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) против японца Риоты Мураты (16-3, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их объединительный поединок состоялся 9 апреля в Японии и закончился досрочной победой GGG. Таким образом, казахстанец защитил титулы IBF и IBO в среднем весе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший Мурате.

"Головкин провел вне ринга больше 400 дней, вернулся, выдал несколько плохих раундов, а затем уничтожил Мурату. По моему мнению, он намного лучше покажет себя во втором среднем весе, так как провел в среднем дивизионе уже восемь-девять лет", - сказал Хирн в интервью Pro Boxing Fans.

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Также промоутер высказался о трилогии GGG с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом.

"Я думаю, что настрой болельщиков немного изменится, когда они будут знать, что бой организован. Когда мы вели переговоры об этом поединке, все были такие: "О, да". А затем внезапно Головкин провел несколько плохих раундов, и началось: "Меня не очень будоражит трилогия". Поверьте мне, если "Канело" пройдет Бивола, его бой с Головкиным будет одним из самых больших, если не самым большим в мире бокса.

Это огромный бой, но "Канело" нужно победить Бивола. Это будет очень сложный поединок. Посмотрим. Надеюсь, мистер GGG будет в Вегасе, и мы сможем анонсировать этот бой. Но только если "Канело" побьет Бивола", - добавил Хирн.

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