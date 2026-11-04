Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана получил титульный бой в профи

Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Хасанбой Дусматов проведёт титульный поединок на турнире IBA.PRO, который состоится 4 декабря в Стамбуле (Турция), сообщают Vesti.kz.

Дусматов сразится с непобеждённым филиппинцем

Соперником 33-летнего узбекистанца станет представитель Филиппин Родерик Баутиста, на счету которого 10 побед в 10 профессиональных боях, семь из которых завершились досрочно.

Поединок рассчитан на 10 раундов. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBA.PRO во втором наилегчайшем весе — до 52,2 килограмма.

Статистика Хасанбоя Дусматова

Хасанбой Дусматов является двукратным олимпийским чемпионом — он завоёвывал золото Игр в 2016 и 2024 годах. Кроме того, узбекистанец дважды становился чемпионом мира по любительскому боксу — в 2023 и 2025 годах.

На профессиональном ринге Дусматов выступает с 2019 года. За это время он провёл семь поединков, одержал семь побед, пять из которых — нокаутом, и до сих пор не потерпел ни одного поражения.

Жанибек Алимханулы бросил вызов Канело Альваресу и выбрал дату боя