Двукратный чемпион мира готов вернуться на ринг после перерыва

Американец Энтони Диррелл (34-3-2, 25 КО), двукратный чемпион мира во втором среднем весе, после нескольких лет паузы намерен вернуться на ринг, передают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Диррелл признался, что ему был необходим отдых, но сейчас он готов к новым боям: "Я долго выступал и почувствовал необходимость сделать перерыв. Теперь я восстановился и готов вернуться".

Последний раз Энтони выходил на ринг в октябре 2022 года, когда в бою с соотечественником Калебом Плантом был нокаутирован в девятом раунде.



Первый чемпионский титул Диррелл завоевал в 2014 году, победив со второй попытки Сакио Бику в поединке за пояс WBC - первая встреча между ними в конце 2013 года завершилась вничью. Однако первая защита титула оказалась неудачной - в апреле 2015 года Диррелл уступил Баду Джеку большинством голосов судей.

После серии из пяти побед Диррелл сохранил высокие позиции в рейтинге WBC и в феврале 2019 года выиграл бой за вакантный титул, одержав техническую победу над Авни Йылдырымом, когда поединок был остановлен из-за сильного рассечения у американца.

Следующая защита титула вновь завершилась неудачей - в сентябре того же года Диррелл проиграл Давиду Бенавидесу из-за рассечения в девятом раунде.