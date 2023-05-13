Двоюродного брата Тайсона Фьюри жестко нокаутировали в титульном бою

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Сегодня 11:44
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В Лондоне (Великобритания) состоялся захватывающий поединок, в котором британец Эллис Зорро (16-0, 7 КО) нокаутировал соотечественника и двоюродного брата Тайсона Фьюри - Хосеа Бертона (28-4, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в тяжелом весе был рассчитан на десять раундов, но завершился в седьмом, когда Бертон попятился назад и пропустил нокаутирующий удар, оказавшись на настиле ринга.

Таким образом, Зорро занес в свой актив 16 победу на профи-ринге, из них семь нокаутом. А Бертон потерпел четвертую неудачу при 28 выигрышах.

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Метки:
Фьюри Тайсон
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