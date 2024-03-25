Две "жертвы" Алимханулы получили бой за титул чемпиона

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Бывшие претенденты на чемпионский титул в среднем весе - британцы Дензел Бентли (18-3-1, 5 КО) и Дэнни Дигнум (16-1-1, 9 КО) проведут очный поединок за титул чемпиона Великобритании, передают Vesti.kz.

Сам поединок 11 мая на Туманном Альбионе. Трансляцию проведет TNT Sports.

Напомним, что оба боксера были соперниками чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем дивизионе Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО). Так, в мае 2022 года казахстанец нокаутировал Дигнума во втором раунде, а в ноябре победил Бентли единогласным решением судей.

Метки:
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