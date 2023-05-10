"Достаточно одного-двух ударов по его рту". Алимханулы захотели оставить без титула

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Вчера 08:04
©Boxingscene.com

Канадский боксер Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО) надеется победить в предстоящем поединке чемпиона мира по версии WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (13-0, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

Их бой состоится 13 мая на "Стоктон-Арене" в США и будет рассчитан на 12 раундов.

"Я не понимаю, почему кто-то боксирует только для того, чтобы защитить свой рекорд. Я парень, который всю свою жизнь рисковал. Не только в боксе, во всех сферах жизни. Я верю, что с моей силой я могу победить кого угодно.

Достаточно одного удара, может быть, двух ударов по его рту, и бой будет за мной.

Моей целью всегда было стать чемпионом мира. Когда я сражался с Риотой Муратой, причина была та же. Чтобы стать чемпионом, мне нужно победить этого парня. У меня не было другого выбора, кроме как принять бой и пойти на это", - приводит слова Батлера Boxingscene.com.

Для Алимханулы это будет вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (17-2-1, 14 КО).

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Метки:
Алимханулы Жанибек

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