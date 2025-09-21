Досрочной развязкой обернулся чемпионский бой на вечере бокса в США

Объединённый чемпион мира по версиям WBO и WBA в наилегчайшем весе, пуэрториканец Оскар Колласо (13-0, 10 КО), победил филиппинца Джейсона Вейсона (14-2-1, 8 КО) на вечере бокса в Индио (США), передают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на 12 раундов, однако в седьмом углу филиппинца пришлось попросить рефери остановить поединок, признав капитуляцию.

Для непобеждённого Колласо это 13-я победа и десятая досрочная, тогда как Вейсон потерпел второе поражение в карьере и первое досрочное, имея на счету 14 побед и одну ничью.

Напомним, что в рамках данного ивента этнический казах из Узбекистана выиграл третий бой в профи, а поединок абсолютной чемпионки мира завершился нокаутом.