Дорога к "абсолюту": Алимханулы "дали" бой за три титула

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Сегодня 11:30
©instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Российский портал Livesport.ru представил список самых ожидаемых боксерских поединков в 2024 году, куда вошел потенциальный бой казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) с американцем Джермаллом Чарло (33-0, 22 KO), сообщают Vesti.kz.

"Жанибек в 2023 году нокаутировал Стивена Батлера с Винченцо Гуальтьерри и объединил 2 пояса в среднем весе по версиям WBO и IBF. Следующей целью казахстанской восходящей звезды является обладатель титула WBC Джермалл Чарло, брат близнец бывшего абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло.

Пока американец восстанавливался от травмы Алимханулы зачистил почти весь дивизион и подошел к пиковым кондициям. Чарло в своей карьере еще не проиграл ни одного поединка, но возникает вопрос: сумеет ли он справиться с боксером нового поколения.

Казахстанец превосходит именитого Джермалла абсолютно по всем значимым показателям. Для опытного американца это будет самый тяжелый поединок в его карьере.

Мотивация подраться друг с другом есть у каждого, потому как победитель данного противостояния получит 3 пояса и откроет себе дорогу к бою за звание абсолютного чемпиона", - пишет издание.

Ранее сам Чарло согласился на бой с Алимханулы, но при одном условии.

Экс-тренер Головкина "лишил" Алимханулы боя за три титула

Метки:
Алимханулы Жанибек Чарло Джермалл

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