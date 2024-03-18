Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 КО) высказался о бое за звание абсолютного чемпиона мира с соотечественником Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО), владеющим поясами WBC, IBF и WBO, сообщают Vesti.kz. Бивол заявил, что хочет получить удовольствие и от подготовки, и от самого боя.

Председатель главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших официально заявил, что этот бой состоится 1 июня в Эр-Рияде.