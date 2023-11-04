Джукембаев узнал соперника на следующий бой в США

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 10:00
©twitter.com/Batyr777Boxing

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (21-1, 16 KO) проведет ближайший бой в США, где ему будет противостоять Мохамед Мимуне, сообщают Vesti.kz.

По данным BoxRec.com, Джукембаев вернется на ринг 13 декабря в Плант-Сити (штат Флорида, США) в рамках очередного шоу ProBox TV. Соперником казахстанца выступит француз Мохамед Мимуне (23-5, 4 КО). Встреча будет рассчитана на десять раундов.

Напомним, 21 сентября казахстанский средневес на вечере бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США) победил раздельным решением судей аргентинца Уго Альберто Ролдана и завоевал титул WBA NABA в первом полусреднем весе.

Метки:
Джукембаев Батыр Бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:00
Профи-бокс
Джукембаев узнал соперника на следующий бой в США
Вчера , 19:36
Профи-бокс
В США сделали заявление о возвращении казахстанского супертяжа после дисквалификации
Вчера , 19:00
Профи-бокс
Сбежавший от Алимханулы экс-чемпион выбрал следующего соперника
Вчера , 14:51
Профи-бокс
Названы дата следующего боя и соперник Алимханулы
2 ноября, 23:54
Профи-бокс
Судью боя Нганну - Фьюри предложили отправить в тюрьму
2 ноября, 21:35
Профи-бокс
Майк Тайсон выбрал своего фаворита в бою Усик - Фьюри
2 ноября, 17:42
Профи-бокс
Казахстанский боксер захотел провести поединок с Фьюри
2 ноября, 13:20
Профи-бокс
"Ураган" с 24-ю победами стал кандидатом на бой с "Новым Головкиным" из Казахстана
2 ноября, 12:21
Профи-бокс
WBA наградила казахстанского боксера за победу нокаутом
2 ноября, 09:00
Профи-бокс
Брутальным нокаутом и апсетом в 1-м раунде закончился бой экс-чемпиона мира
© 2008 - 2023 ТОО «EML»