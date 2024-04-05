Джошуа дал прогноз на бой Майк Тайсон - Джейк Пол

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился своим прогнозом по поводу боя между легендой американского бокса Майком Тайсоном и другим представителем США, видеоблогером Джейком Полом, передают Vesti.kz.

Их поединок состоится 20 июля в Арлингтоне (США).

"Тайсон уже в солидном возрасте. Молюсь, чтобы это все никак не сказалось на его здоровье. Поставлю на победу Пола, ведь он молод. Понятное дело, что это единственная причина, почему я ставлю на него. На самом деле я точно не хейтер, ведь не имею ничего против поп-бокса. Мне нравятся бои инфлюенсеров, но при этом я понимаю олдскульных болельщиков, которые считают все это неуважением.

Все просто. Эти люди (поп-боксеры) приводят в бокс новых болельщиков. То есть все остаются в выигрыше", - приводит слова Джошуа vRINGe.com.