Джошуа дал прогноз на бой Майк Тайсон - Джейк Пол

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 23:20
©instagram.com/jakepaul

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа поделился своим прогнозом по поводу боя между легендой американского бокса Майком Тайсоном и другим представителем США, видеоблогером Джейком Полом, передают Vesti.kz.

Их поединок состоится 20 июля в Арлингтоне (США).

"Тайсон уже в солидном возрасте. Молюсь, чтобы это все никак не сказалось на его здоровье. Поставлю на победу Пола, ведь он молод. Понятное дело, что это единственная причина, почему я ставлю на него. На самом деле я точно не хейтер, ведь не имею ничего против поп-бокса. Мне нравятся бои инфлюенсеров, но при этом я понимаю олдскульных болельщиков, которые считают все это неуважением.

Все просто. Эти люди (поп-боксеры) приводят в бокс новых болельщиков. То есть все остаются в выигрыше", - приводит слова Джошуа vRINGe.com.

27-летний Джейк Пол последний бой провел 3 марта в рамках вечера бокса в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико), когда в первом раунде нокаутировал другого американца и профи-боксера Райана Бурленда.

57-летний Майк Тайсон в 2020 году объявил о возобновлении карьеры для проведения нескольких шоу-боев. Так, 28 ноября того же года он отбоксировал выставочный поединок с Роем Джонсом. По итогам восьми раундов была зафиксирована ничья раздельным решением судей.

Метки:
Джошуа Энтони Тайсон Майк Пол Джейк

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