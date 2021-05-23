Джош Тейлор стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе

Он победил Хосе Рамиреса.

Джош Тейлор. Фото: boxingreport247.com
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Сегодня 09:01

Британский боксер Джош Тейлор одержал победу в объединительном бою с американцем Хосе Рамиресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону стояли пояса в первом полусреднем весе - WBA и IBF, принадлежащие Тейлору, и WBC и WBO, которые поставил Рамирес.

Поединок был запланирован на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Тейлор выиграл единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Для британца, идущего без поражений, эта победа стала 18-й в профи при 13 нокаутах. Рамирес же проиграл впервые в карьере. 

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Метки:
WBC WBO WBA IBF Профессиональный бокс


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