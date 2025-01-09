Джейк Пол выбрал нового соперника. Он зажигал на турнирах в Казахстане

Суперзвезда поп-бокса американский шоумен Джейк Пол выбрал в себе соперники легендарного соотечественника Роя Джонса-младшего, передает Vesti.kz.

В ноябре прошлого года он побил другую легенду бокса - Майка Тайсона. Теперь появилась информация о том, что Пол хочет встретится с Джонсом. Сам Рой уже отреагировал на эту информацию.

"Эта новость стоила мне бессонных ночей, так как люди удивляются. Послушайте. Мне нравится то, что делает Джейк в нашем спорте. Мне нравится то, что он тратит время и усилия, отшлифовывая свое мастерство в ринге. Учитывая, что именно я был последним соперником Майка до того огромного выставочного ивента, который они устроили, предполагаю, что и вправду стал бы самым примечательным соперником Пола", - отметил Джонс-младший.





Бой 58-летнего Тайсона и 55-летнего Джонса состоялся в 2020 году и завершился вничью.

Отметим, что Джонс нередко приезжал на турниры в Казахстан, где выступал с авторскими песнями и мастер-классами для любителей бокса.