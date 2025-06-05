Джалолову предложили неожиданного оппонента: идет с 20-0

20-летнему британскому проспекту Мозес Итауме (20-0, 10 KO) предложили провести поединок с непобежденным узбекистанским боксером Баходиром Джалоловым (15-0, 14 КО), передают Vesti.kz.

Эксперты считают, что Итауме пора пробовать свои силы против сильнейших представителей супертяжелого веса, среди которых оказался и узбекистанец.





"Идеальный сценарий — свести Мозеса с настоящими топами дивизиона. Это дало бы понять, "настоящая" ли у него ценность или перед нами "обманка". Если он провалится, станет ясно, что он — не более чем "дутый" проспект, и от него можно отказаться", - пишет издание Boxingnews24.

"Среди желаемых соперников, которых называют болельщики и эксперты, — Джозеф Паркер, Ричард Торрес-младший, Баходир Джалолов, Дайниер Перо, Филипп Хргович, Мартин Баколе, Чжан Чжилей, Эфе Аджагба, Энди Руис-младший и Джаред Андерсон.

Однако вместо этого Итауму продолжают сводить с "мешками", что не позволяет понять, как он справляется с трудностями, включая возможные проблемы с подбородком. Тренер Баколе, Билли Нельсон, ранее намекал, что у Итаумы слабый подбородок. При текущем уровне оппозиции это проверить невозможно", - добавили в издании.

Напомним, двукратный олимпийский чемпион Баходир Джалолов в своём последнем профессиональном бою одержал победу единогласным решением судей над украинцем Игорем Шевадзуцким (12-3, 10 КО). Поединок состоялся 5 апреля в рамках боксёрского вечера, прошедшего в Астане.

Стоит отметить, что сам Джалолов также намерен драться с лучшими представителями веса. Среди желаемых соперников он называл украинского чемпиона Александра Усика (23-0, 14 KO) и британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).