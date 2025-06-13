Джалолову намекнули на реванш после драматичного боя в Казахстане

Известный украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО), которого в боксерских кругах прозвали "Халком", в интервью Sport-express.ua заявил о своем стремлении провести реванш с узбекистанцем Баходиром Джалоловым (15-0, 14 КО), передают Vesti.kz.

5 апреля Шевадзуцкий уступил по очкам Джалолову в бою, проходившем в Астане. Несмотря на поражение, украинского боксера местная публика проводила аплодисментами - за характер и стойкость. Как выяснилось позже, во время поединка Игорь получил серьезную травму.

- В бою с Джалоловым я порвал бицепс где-то в пятом-шестом раунде, - рассказал Шевадзуцкий. - Был резкий и сильный болевой синдром. Уже в раздевалке рука опухла настолько, что я не мог сам себя раздеть. Сделали операцию, но что-то пошло не по плану. Сейчас прохожу курс реабилитации и консультируюсь по поводу повторного вмешательства.

"Рука опухла так, что я не мог сам раздеться""Если будет шанс, я хочу реванш с Джалоловым"

Несмотря на травму и поражение, Игорь не теряет боевого настроя и нацелен на повторную встречу с Джалоловым.

- Конечно, я хочу реванш. Если будет возможность выйти в ринг в полной боевой форме и пройти качественную подготовку - все может быть иначе. Я не люблю бросаться словами, я предпочитаю доказывать все на деле. Поэтому да - я бы хотел снова встретиться с Джалоловым. И не только с ним, но и с Пулевым. Но уже в оптимальной физической форме, - отметил он.

На профессиональном ринге Шевадзуцкий одержал 12 побед и потерпел три поражения. В прошлом - боксер сборной Украины (2013-2018), двукратный чемпион страны, а также призер международных и национальных турниров в любительском боксе.