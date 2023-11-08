Джалолов бросил вызов топовым боксерам

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Сегодня 12:46
©instagram.com/bakhodirdjalolov

Супертяж из Узбекистана Баходир Джалолов (13-0, 13 КО) намерен выиграть золото на Олимпиаде-2024 в Париже, после чего готов провести бой с одним из топовых боксеров на профессиональном уровне, сообщают Vesti.kz.

"Моя ближайшая цель - взять второе золото на Играх, а затем сразу вернуться в профессиональный бокс. Александр Усик, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа - для меня это не имеет значения, я готов", - приводит его слова vRINGe.com.

Следующий бой Джалолов проведет 17 ноября в Ташкенте против малоизвестного южноафриканца Криса Томпсона (12-5-1, 7 КО).

Напомним, Джалолов уже выигрывал золото Олимпиады-2020 в Токио. Он также был чемпионом мира в любителях (2019, 2023), Азиатских игр (2022) и Азии (2017, 2019, 2021).

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Узбекистан
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