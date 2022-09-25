Димаш Кудайберген высказался о Головкине и его трилогии с "Канело"

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Сегодня 11:13
©Tengrinews.kz, Турар Казангапов

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на встрече с фанатами в Алматы ответил на вопрос о боксере-профессионале Геннадии Головкине, передает "Казинформ". Он побывал на поединке соотечественника в Лас-Вегасе.

Кудайберген исполнил гимн Казахстана перед трилогией Головкина с Саулем "Канело" Альваресом.

"Я поздравил Геннадия Головкина после боя с "Канело". Он, несмотря на 40-летний возраст, продемонстрировал свои лучшие качества, достойно выступил и отбоксировал все 12 раундов против сильнейшего соперника.

Это редкое качество, и оно вызывает уважение. Гена для меня всегда чемпион. Желаю нашему батыру крепкого здоровья и успехов", - цитирует Кудайбергена издание.

Димаш также рассказал, что они с Головкиным знакомы более семи лет, и высказал пожелание.

"Он мне как брат, мы всегда поддерживаем друг друга, мотивируем, вдохновляем. Пусть будет много таких чемпионов, как он, которые прославляют нашу страну", - добавил Кудайберген.

"Лучшим в бою был Димаш". Реакция фанатов на гимн Казахстана перед трилогией GGG - "Канело"

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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