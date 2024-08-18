Деревянченко выдал крутой бой с травмой за титул от WBC

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Сегодня 09:35
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В Квебеке (Канада) состоялся вечер бокса, в его главном событии чемпион WBC Continental Americas во втором среднем весе француз камерунского происхождения Кристиан Мбилли (28-0, 23 КО) встречался против украинца Сергея Деревянченко (15-6, 10 КО), передают Vesti.kz.

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Поединок прошел всю дистанцию, по итогам десяти раундов победу по очкам одержал Мбилли (100-90, 99-91 и 98-92) и этим самым отстоял свой титул.

При этом отдадим должное Деревянченко, в ходе боя украинец получил травму и боксировал одной рукой (правой). Несмотря на это, он выдавал весьма интересные отрезки. Кроме того его угол хотел остановить поединок, но украинец не стал с него сниматься и бился до финального гонга. Хоть он и проиграл в итоге, продемонстрировал невероятный дух! Браво!

Напомним, Деревянченко в 2019 году в Нью-Йорке (США) бился против Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и проиграл казахстанцу судейским решением.

А еще раньше он выступал за казахстанскую команду Astana Arlans во Всемирной серии бокса (WSB). После четвертого сезона (2013-2014) украинец ушел в профессиональный бокс.

Метки:
Головкин-Деревянченко Головкин Геннадий Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин Профессиональный бокс

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