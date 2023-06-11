Деревянченко вспомнил Головкина после поражения от Мунгии

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Сегодня 16:07
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Украинец Сергей Деревянченко (14-5) сравнил мексиканца Хайме Мунгия (42-0, 33 КО) с казахстанецем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после их очного противостояния, в котором Деревянченко решением судей проиграл Мунгие. Вечер бокса состоялся в Онтарио (штат Калифорния, США). На кону стоял вакантный пояс WBC Silver в суперсреднем весе, которым и завладел мексиканец.

После боя, слова украинца процитировал журналист The Ring Франсиско Салазар.

"Сергей Деревянченко заявил, что оценивает мощь Геннадия Головкина выше, чем у Хайме Мунгии", - отметил Салазар.

Добавим, что Деревянченко в 2019 году единогласным решением судей проиграл Головкину. Мунгия же мог встретиться с GGG в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия штата Невада посчитала, что мексиканец не готов к поединку такого уровня.

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Метки:
Головкин Геннадий Головкин-Деревянченко Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин Мунгия Хайме

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