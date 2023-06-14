Дебют в США? "Казахский король" узнал сроки возвращения на ринг

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Сегодня 16:22
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Казахстанский боксер Виктор Коточигов (14-2, 5 КО) по прозвищу "казахский король" начал подготовку к следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.

В данный момент казахстанец, выступающий в первом полусреднем весе, находится в США. Здесь он проводит свой тренировочный лагерь. 

По информации источника, следующий поединок Коточигова планируется провести в США. Если бой состоится, то он станет дебютным для казахстанца в этой стране. При этом сам поединок может состояться в первой половине лета.

В последний раз он выходил на ринг в феврале в Ташкенте (Узбекистан), когда решением судей победил местного боксера Сардора Музаффарова (4-7, 2 КО).

Напомним, Коточигов владел поясом WBC International, но лишился титула в 2020 году, когда проиграл решением судей британскому боксеру Макси Хьюзу (26-5-2, 5 КО). После казахстанец провел бой за титул WBO European, но опять проиграл - нокаутом ирландцу Гэри Калли (16-0, 10 КО).

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Метки:
Коточигов Виктор Профессиональный бокс

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