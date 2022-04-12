Стриминговый сервис DAZN, с которым сотрудничает казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО), отреагировал на его победу над "суперчемпионом" WBA Риотой Муратой (16-3, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Пришел, увидел, победил", - гласит описание в твиттере организации к ретвиту Головкина.

Напомним, поединок с Муратой прошел 9 апреля в Сайтаме (Япония). Казахстанец одержал досрочную победу в девятом раунде. После этого Головкин стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира