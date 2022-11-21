DAZN намекнул на следующего соперника Головкина

Стриминговый сервис DAZN опубликовал пост в соцсетях относительно следующего поединка казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В минувшие выходные небитый мексиканец Хайме Мунгия (41-0, 33 КО) нокаутировал аргентинца Гонсало Кории (21-6, 8 КО), после чего бросил вызов GGG.
DAZN позднее подхватил: "Мунгия против GGG в следующем году?".
Munguía vs. GGG next year? 👀 pic.twitter.com/diuIsS5hzd— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 20, 2022
При этом Всемирная боксерская организация (WBO) официально назначила поединок Жанибек Алимханулы - Хайме Мунгия, у сторон есть 15 дней на переговоры, но мексиканец не горит желанием драться с Алимханулы. Посмотрим, что будет дальше.
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