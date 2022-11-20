Непобежденный мексиканец бросил вызов Головкину после нокаута в бою с экс-соперником Алимханулы

Известный мексиканский боксер Хайме Мунгия (41-0, 33 КО) вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) после того, как побил аргентинца Гонсало Корию (21-6, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мунгия расправился с Корией за три раунда, тогда как казахстанцу Жанибеку Алимханулы (13-0, 8 КО) хватило в 2020 году и двух раундов для досрочной победы над Гонсало.

Благодаря этому успеху Хайме официально стал претендентом на бой с Алимханулы, но Мунгия предпочитает разделить ринг с Головкиным, а не с Жанибеком.

"Я знаю, что мы не смогли устроить бой с Джермаллом Чарло, и я был очень разочарован этим. Но мы знаем, что Геннадий Головкин не подписан на другую платформу. Принимай этот вызов, GGG. Увидимся в мае, Головкин", - приводит слова Мунгии Boxingscene.com.

Интересно, что Алимханулы также не горит желанием боксировать с Мунгией.

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